Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia hanno tratto in arresto un 35enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione.

L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, in palese violazione delle restrizioni imposte dalla misura cautelare a cui era stato sottoposto. Il 35enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, aveva ricevuto la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della più afflittiva detenzione in carcere, concessa come forma di mitigazione della sua posizione cautelare connessa con reati di maltrattamento in famiglia. Nonostante ciò, l’uomo si è allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione, rendendosi responsabile di un nuovo reato.

Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato ricondotto presso la sua abitazione e ora si trova davanti al giudice per il rito direttissimo.

