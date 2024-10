Ieri nel tardo pomeriggio si è verificato un nuovo incidente a Quartu, nell’incrocio tra via Cagliari e via Sicilia: uno snodo che negli ultimi tempi ha causato più di qualche problema.

Ieri sono stati coinvolti un veicolo dei carabinieri e una Clio. Ci sono stati due feriti, per fortuna non gravissimi, ed entrambi sono stati portati in codice giallo in ospedale.

Si tratta di un militare e del conducente dell’altra auto. Sul posto sono poi arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorsi del 118. Secondo quanto trapelato, i due feriti avrebbero riportato solo delle contusioni.

