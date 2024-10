Un problema tecnico al radar di controllo di Milano sta causando diversi disagi ai passeggeri negli aeroporti in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Così tantissimi viaggiatori sardi sono bloccati negli aeroporti di Linate e Caselle (Torino). I voli verso Cagliari sono stati temporaneamente bloccati e risultano in ritardo.

“Noi stavamo partendo con un volo Ryanair, ma siamo stati fatti scendere dall’aereo perché il ritardo è importante. Dovremo aspettare un bel po’” racconta un passeggero sardo bloccato a Torino.

Voli in cancellazione in tutto il Nord Italia, ritardi di oltre due ore per le partenze verso la Sardegna.

