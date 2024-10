I Cagliari Fun Club si dissociano fermamente da chiunque abbia compiuto o anche solo pensato di compiere gesti offensivi legati alla tragedia di Superga, in occasione della partita Cagliari-Torino.

Durante e al termine della sfida all’Unipol Domus, alcuni tifosi rossoblù si sono rivolti ai colleghi granata con alcuni riferimenti a Superga. Un atteggiamento che è stato bloccato da altri tifosi del Cagliari, giustamente infastiditi dal riferimento.

“Condanniamo con forza questo comportamento, che definiamo senza mezzi termini come un atto di imbecillità e totale mancanza di rispetto. Vogliamo ribadire che non esiste e non è mai esistita alcuna forma di astio tra le tifoserie di Torino e Cagliari. Anzi, il rispetto reciproco ha caratterizzato a lungo i rapporti tra le due squadre e le rispettive comunità di tifosi” scrivono i rappresentanti dei Cagliari Fun Club.

