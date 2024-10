Federconsumatori e Cgil hanno condotto un’analisi per individuare quali siano stati i paesi italiani in cui la spesa pro capite per il gioco d’azzardo online nel 2023 è stata maggiore.

Per lo studio sono stati presi in considerazione i paesi che hanno al loro interno tra i 2000 e i 9.999 abitanti e una fascia di giocatori che va dai 18 ai 74 anni.

Nella top 10 resa pubblica rientra purtroppo anche Pozzomaggiore. I giocatori del paese in provincia di Sassari infatti, secondo i dati, hanno speso nel 2023 circa 8.289 euro a testa. Comanda la classifica invece Anguillara Veneta con 13.073.

