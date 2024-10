Questa mattina si è verificato un grave incidente a Sassari, nell’incrocio tra via Baldedda e via Bonorva. Un’auto e una moto si sono infatti scontrate tra loro.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava arrivando da via Baldedda per raggiungere via Monte Furru. Giunto all’incrocio però si è verificato il violento impatto con l’auto che stava che svoltando per recarsi in via Bonorva.

Sono apparse subito gravi le condizioni del motociclista che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santissima Annunziata in codice rosso.

