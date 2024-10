Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Cera è intervenuto a proposito dell’atto di revoca dell’incarico di direttore amministrativo ad Attilio Murru, avvenuto per mano di Giuseppe Pintor, nuovo direttore generale.

“Desta non poca preoccupazione il modo in cui il campo largo ed il nuovo direttore generale di ARES abbiano esposto le istituzioni regionali a rischi di natura giudiziaria ed erariale sulla revoca dell’incarico al direttore amministrativo di Ares” ha riferito Cera.

Il consigliere regionale ha poi proseguito: “Le modalità di revoca ci appaiono prive delle dovute giustificazioni che a norma di legge sarebbero perentorie e questo ci fa preoccupare rispetto alla possibile esposizione delle istituzioni regionali al controllo di altri organi dello stato che in altri momenti hanno dimostrato di non esitare ad intervenire per questioni molto meno evidenti”

“Noi di Fdi – conclude – abbiamo presentato un interpellanza che mi vede primo firmatario nella speranza che le cose siano state fatte bene e che abbiano preservato la credibilità della regione e del sistema sanitario che purtroppo non sta attraversando un buon momento”.

