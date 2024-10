Continua a far discutere la questione relativa al nuovo stadio del Cagliari. Ieri infatti si è tenuto un nuovo Consiglio comunale, ma come riferito da Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Futura, l’argomento non è stato trattato.

Il consigliere ha poi condiviso il suo disappunto anche attraverso i propri profili social: “Sullo Stadio di Cagliari il Sindaco dica quello che sa: il suo silenzio è imbarazzante. Il Consiglio comunale di ieri è stata l’ennesima occasione persa dal Sindaco per raccontare alla Città cosa sta accadendo sullo Stadio di Cagliari”.

“Non possiamo accettare – ha concluso Mura – che i progetti fondamentali per la Città vengano trattati come dei segreti da custodire: la Città merita di sapere”.

