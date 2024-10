“Conta molto aver vinto domenica contro il Torino, vincere e fare risultati ci alza il morale”. È soddisfatto Michel Adopo per la vittoria contro il Torino e per una classifica che inizia a sorridere al Cagliari. Intervistato da Radio Serie A, il centrocampista ha tracciato le linee di questo inizio di campionato.

“Da quattro partite che facciamo risultati importanti e questo ci dà fiducia per continuare a lavorare bene. Siamo in tanti ad essere arrivati da poco, ci siamo presi tempo per conoscerci e per costruire un lavoro insieme. L’inizio è stato un po’ faticoso, ma ora ci siamo, siamo ripartiti anche dalle sconfitte”.

Poi su Nicola che lo sta definitivamnete lanciando in Serie A. “È un grande allenatore, molto stimolante, ti porta a migliorare sempre di più e a dare tutto sul campo, questo è molto importante per noi”.

E per i tifosi ha solo parole dolci. “Qui i tifosi sono meravigliosi. Arrivai a mezzanotte e trovai, nonostante l’orario notturno, moltissimi ragazzi pronti ad accogliermi con il sorriso e con diversi cori. Mi sono sentito dare il benvenuto come se fossi già di famiglia. In Sardegna mi trovo bene, il mare è stupendo e ho potuto godere anche con la mia fidanzata di questa terra meravigliosa. Quando i nostri tifosi cantano, è impossibile non sentirli, ti stimolano e ti fanno sentire sostenuto”.

