Fuoco in piena notte in via Procida a Cagliari. I Vigili del fuoco sono intervenuti dopo le ore 4 per un incendio che ha coinvolto tre autovetture in sosta. Dalla prima segnalazione giunta alla Sala operativa del Comando è stata subito inviata sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

Gli operatori, giunti sul posto con due automezzi, hanno spento l’incendio che ha coinvolto interamente le autovetture, evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli adiacenti e alle strutture vicine.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno quindi avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause.

