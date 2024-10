Oltre 50 gli interventi per le forti piogge svolti nelle ultime 12 ore dalle squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano con sei squadre impegnate maggiormente nei comuni di Marrubiu, Terralba, Uras, San Nicolò Arcidano.

Istituito il COC nel comune di Uras dove presente Sindaco, il funzionario dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano congiuntamente a forze dell’ordine e squadre di volontari della protezione civile dove convergo tre fiumi.

Le squadre VVF sono state impegnate a mettere in sicurezza in via precauzionale alcuni disabili e alcune famiglie che vive nelle parti più basse del comune, i momenti più critici tra le 23 e le 3 del mattino.

A lungo interrotto il transito del sottopasso ferroviario a Terralba svuotato con autopompa a grande portata alcune macchine ingombrano la carreggiata si lavora per rimuoverle.

Attualmente sono circa 90 le richieste di soccorso che sta gestendo la Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Oristano, soprattutto per scantinati allagati ed interventi di messa in sicurezza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it