Alla fine è andato tutto bene. Ieri mattina a Sassari una donna di 35 anni ha dato alla luce la sua bambina, Iris, ma la particolarità è che il parto è avvenuto in casa con l’aiuto del personale del 118.

Il lieto evento è avvenuto nel quartiere di Sant’Orsola intorno alle 11, quando la mamma ha iniziato il travaglio dopo la rottura delle acque. Non c’era tempo per il trasporto in ospedale, ed ecco quindi il pronto intervento dell’equipe del 118, composta dall’infermiere Davide Ciavarella e dai soccorritori Silvana Brundu e Riccardo Serra, giunta sul posto con il mezzo Inda.

Nonostante la nascita sia avvenuta a casa, tutto è andato per il meglio: mamma e figlia, che pesa 3 kg, sono state poi trasportate in sicurezza alle cliniche di San Pietro, dove stanno ricevendo ulteriori cure. Sia la madre che la neonata sono in buone condizioni, grazie all’intervento rapido e preciso del personale medico.

