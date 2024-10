L’acqua mostra tutta la sua forza a Pirri. Le forti piogge del weekend hanno provocato grossi allagamenti, come purtroppo è consuetudine nel quartiere, dando vita a un curioso incidente mostrato dalla pagina social Welcome to Sardegnas.

Una Ford Focus bianca è stata trascinata dall’acqua lungo via Balilla, una delle strade più critiche di Pirri per quanto riguarda gli allagamenti. Proprio in quel momento, intorno alle 4 di notte tra sabato e domenica, transitava un pullman Ctm.

L’auto è finita con il paraurti posteriore sul parabrezza del mezzo, quasi sfondandolo completamente. Sui social le immagini dell’incidente sono diventate virali.

