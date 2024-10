Inizierà questa mattina, martedì 29 ottobre, il processo nei confronti di Michele Fresi, 28enne di Arzachena accusato di aver ucciso a bastonate il padre Giovanni Fresi, 58 anni. Davanti alla corte d’assise di Sassari, Michele Fresi, sarà difeso dall’avvocato Pierfranco Tirotto.

Dallo scorso 28 dicembre Fresi si trova rinchiuso nel carcere di Bancali, dopo che in una serata di abuso di droghe aveva dato in escandescenza, per poi colpire a morte con un bastone di ginepro il genitore intervenuto per calmarlo. Quella stessa sera Fresi aggredì anche la fidanzata Maria Sofia Vasiliu e due Carabinieri. La ragazza e uno dei carabinieri si sono costituiti parte civile.

