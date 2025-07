Cagliari, sorpreso mentre rubava un’auto in sosta: 28enne arrestato

L'episodio è avvenuto dopo che un cittadino ha allertato il 112, riferendo di aver bloccato una persona sorpresa a rovistare nella sua auto in sosta in viale Trieste

Un uomo di 28 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato su autovettura. L’episodio è avvenuto dopo che un cittadino ha allertato il N.U.E. 112, riferendo di aver bloccato una persona sorpresa a rovistare nella sua auto in sosta in viale Trieste.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul posto, trovando il proprietario del veicolo ancora intento a trattenere il presunto ladro. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire lo smartphone della vittima in possesso del 28enne.

Secondo la testimonianza del proprietario, l’uomo avrebbe approfittato di un suo breve allontanamento per pagare il parcheggio per intrufolarsi nell’auto. Tuttavia, la vittima ha notato subito l’azione e è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare il malvivente.

Il presunto autore del furto è stato quindi condotto in Questura e posto in stato di arresto per furto aggravato. A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di dimora per il 28enne.

