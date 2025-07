Donna trovata morta al Poetto, corpo identificato: ecco chi era

La sua identità è stata accertata grazie a un conoscente. L'uomo, non avendo notizie della donna da circa una settimana si era recato in Questura

Il corpo di una donna, ritrovato in mare al Poetto venerdì scorso, è stato finalmente identificato. Si tratta di Filomena Sanna, una settantacinquenne residente ad Assemini. La signora viveva da sola e, a quanto pare, aveva pochi contatti con i suoi familiari.

La sua identità è stata accertata grazie a un conoscente. L’uomo, non avendo notizie della donna da circa una settimana e non riuscendo a contattarla, si è recato in Questura per segnalarne la scomparsa. Successivamente, è stato accompagnato all’obitorio dell’ospedale Brotzu, dove la salma era stata trasportata, e ha riconosciuto la signora Sanna.

Il riconoscimento è stato poi comunicato alla Guardia Costiera, l’autorità competente per i casi di decesso in mare. Il corpo di Filomena Sanna era stato recuperato a circa settanta metri dalla costa, nelle vicinanze della Torre Spagnola. Il medico legale aveva già stabilito che la causa del decesso era stata l’asfissia da annegamento.

