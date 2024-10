Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale Insularità di Forza Italia, si è espresso in merito alla nuova continuità territoriale della Sardegna entrata in vigore nella giornata di domenica.

“Anziché garantire collegamenti accessibili per i sardi e per chi desidera raggiungere l’isola, ha prodotto un paradosso che rischia di isolare completamente la Sardegna. Oggi un volo da Roma a Cagliari può costare oltre 570 euro, una cifra assurda, che penalizza gravemente l’isola, rendendola inaccessibile per molti e compromettendo il suo sviluppo economico e turistico“, ha dichiarato Cappellacci.

“Il confronto è impietoso e dimostra l’incapacità di questa giunta: un volo per New York può costare circa 300 euro, quasi la metà di quello per raggiungere Cagliari da Roma. Questo squilibrio evidenzia l’inadeguatezza della nuova gestione della continuità territoriale e l’incapacità di chi oggi è al governo, che non ha saputo garantire il diritto alla mobilità per i cittadini sardi né tutelare le esigenze dell’isola. Se le tariffe possono raggiungere questi picchi in un periodo di bassa stagione, possiamo solo immaginare cosa accadrà in estate”.

