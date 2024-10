L’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, ha voluto rispondere a Ugo Cappellacci in merito al tema della continuità territoriale e sulle tariffe applicate durante il Ponte di Ognissanti da Aeroitalia nei confronti dei passeggeri non residenti.

“È giusto che un volo di andata da Cagliari a Roma Fiumicino in un giorno di picco costi a un non residente più di 400 euro? Ovviamente anche io non trovo giusto che, da anni, si registri questo fenomeno. Va detto che purtroppo non è una novità. È importante chiedersi, però, se queste tariffe in libero mercato costituiscano un unicum in Europa o siano generalizzate. È sufficiente fare delle semplici simulazioni per capire che volare in Europa a cavallo di un ponte come quello che va da 31 ottobre al 3 novembre abbia dei costi ovunque molto alti“, dichiara Manca.

“Al netto delle legittime preoccupazioni, che condividiamo, l’ex presidente Cappellacci disegna un quadro assolutamente parziale e confuso sulla continuità territoriale. Innanzitutto riporta tariffe senza specificare se si tratti di residenti o altri passeggeri, aspetto non di poco conto visto che l’attuale continuità territoriale garantisce ai cittadini sardi tariffe agevolate anche in queste date”.

Manca infine conclude: “L’unica verità è che, consapevoli dei limiti e delle criticità del decreto, abbiamo responsabilmente deciso di bandire una gara di un solo anno per avere il tempo di concordare nuovi strumenti di legge in cui inserire criteri importanti come quello del tetto massimo per le tariffe, giusto per citare una delle possibili strategie per arginare il fenomeno delle tariffe incontrollate”.

