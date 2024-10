“Sorprende che l’Onorevole Cappellacci si mostri tanto critico nei confronti della continuità territoriale: dimentica – o finge di dimenticare – che il bando che oggi definisce ‘inadeguato’ è proprio quello ereditato dalla giunta Solinas“. Lo ha dichiarato il senatore del Pd, Marco Meloni.

L’esponente sardo ha bacchettato il collega di Forza Italia sul bando di continuità territoriale, che nelle scorse ore ha fatto discutere per i prezzi molto alti dedicati ai non residenti.

“Il ragionamento dell’ex Presidente peraltro è assai nebuloso: riferendosi al diritto alla mobilità dei cittadini sardi, cita costi che si applicano a passeggeri non residenti, confondendo il libero mercato con le tariffe agevolate previste per i residenti in regime di continuità territoriale”, aggiunge il parlamentare dem.

Meloni chiede a Cappellacci di soffermarsi sul lavoro che la Giunta di centrosinistra sta facendo in Sardegna “per porre rimedio ai disastri della precedente gestione targata Lega e Forza Italia”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it