Paura ieri sera a Carbonia. I Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, con l’ausilio del distaccamento di Iglesias, sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto il deposito di un autodemolizione in via Nazionale, zona Pip.

Subito è stato bloccato l’espandersi dell’incendio che ha coinvolto circa un’ottantina di macchine in disuso, procedendo poi alla relativa bonifica. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Carbonia. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell incendio.

