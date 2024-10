Dalle buste di spazzatura ai Wc abbandonati: diversi residenti della città di Cagliari hanno deciso di denunciare tramite i social alcuni scenari di inciviltà.

In uno degli ultimi ad essere protagonista è stata una delle aree centrali del capoluogo, ovvero la zona di via Garibaldi e piazza San Domenico, dove è stato trovato addirittura un water accanto ad una pianta.

“Inciviltà in centro città” commentano i cittadini che poi allegano anche le foto dei rifiuti abbandonati per strada in altri punti del capoluogo.

C’è poi chi prova a scherzarci su e scrive “Cagliari città fu turistica”, ma il tema rifiuti resta sempre tra i più dibattuti. Non è un caso che durante i dibattiti elettorali sia stata una delle tematiche maggiormente toccate da tutte le parti politiche.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it