Fonni e l’intera Sardegna sono rimaste profondamente scosse da quanto accaduto ieri notte. I quattro giovani scomparsi nel tremendo incidente stradale sono tra i pensieri di tutti i sardi.

Anche la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, ha voluto esprimere il suo dolore per quanto avvenuto e il proprio cordoglio per le famiglie e gli amici dei ragazzi: “Un tragedia immane, un dolore troppo grande e un silenzio devastante in ogni angolo del paese. Ci sarà bisogno di tutte e tutti noi per stringere forte quattro famiglie che non trovano pace”.

“Ci sarà bisogno di tutte e tutti noi per consolare gli amici e le amiche disperati. Ci sarà bisogno di tutte e tutti noi per superare insieme questo dolore che ha invaso chiunque. Michele, Marco, Lorenzo, Michele, figli di ognuno di noi“.

