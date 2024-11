Una grande folla ha invaso il centro storico di Sassari per “Su mortu mortu Il Nostro Halloween”, progetto di teatro diffuso alla nona edizione organizzato dalle associazioni Tusitala storytelling e Il Corso.

Dalle 16,30 alle 20 una serata no stop ha coinvolto grandi e piccini, intere famiglie in maschera, che hanno seguito il corteo di figuranti e performer in costume che ha trasformato il centro in un teatro a cielo aperto grazie anche alla musica diffusa, agli effetti scenici e il disegno luci di Giambattista Cuguttu.

Da largo Cavallotti a via Luzzatti sino al Corso e Piazza Tola una fiumana ininterrotta ha seguito le performance degli artisti che hanno presentato al pubblico i personaggi fantastici, cupi e mostruosi della tradizione sarda e di quella anglosassone e messicana.

Più di 30 performer e figuranti, giocolieri, danzatori e trampolieri hanno animato le vie e infestato le vetrine: Babborcu e Maschinganna, la Mamma del sole e la Mamma del freddo, le magiche Janas ( le fate della tradizione sarda) e le panas, Jack Skeleton e la sua Sally, il Fantasma dell’opera con Christine.

Sul palco del centro storico migliaia di persone hanno ammirato le performance di Tusitala, ABC animazione, Animabimbi Magorì, Jana Benessere, Arcadia eventi.

Un esercito di Steampunker, e gli immancabili zombie e fantasmi, hanno poi attraversato via Cetti trasformata in un Tunnel dell’orrore per partecipare alla grande festa conclusiva in Piazza Tola con il dj set di Davide Merlini.

“Siamo soddisfatti – dice la direttrice artistica Monica De Murtas – di aver creato in città in questi anni un nuovo evento di aggregazione sociale e di aver recuperato al tempo stesso una tradizione antica che era ormai quasi dimenticata. Anche il solo fatto che in tanti chiamino ormai questa giornata ‘su mortu mortu’ e non ‘Halloween’ è un segnale importante – e poi per le strade del centro la folla era davvero sterminata”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it