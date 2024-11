Mahmood ha concluso in grande stile il suo tour del 2024, con un’ultima tappa emozionante il 31 ottobre a Napoli. Durante la serata, l’artista ha voluto celebrare questo importante traguardo invitando sua madre, Anna Frau, originaria di Orosei, a salire sul palco per condividere con lei questo momento unico.

La serata a Napoli ha rappresentato non solo la chiusura di un tour dai numeri stellari, ma anche una celebrazione in famiglia. Mahmood, visibilmente emozionato, ha ringraziato il corpo di ballo che lo ha accompagnato in questo viaggio artistico, segnato da tappe quasi tutte sold out.

La presenza di sua madre sul palco ha aggiunto un tocco personale a questa serata conclusiva, sottolineando il legame speciale che unisce la famiglia e le origini sarde dell’artista.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it