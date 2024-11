Tragico incidente stradale a Oristano, in via Ozieri. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata violentemente, provocando la morte di un uomo di 70 anni che si trovava a bordo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente il personale del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e mettere in sicurezza l’area. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche e le eventuali cause del sinistro.

