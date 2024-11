A seguito di diverse azioni di appostamento e osservazione, attuate dal personale della quarta sezione della squadra Mobile di Oristano, culminate in una perquisizione, sono stati scoperti all’interno di un capannone nella periferia di Oristano e in uso alle tre persone indagate, quasi 60 chili di canapa illegalmente lavorata, poi sottoposta a sequestro penale. Tre persone sono state denunciate per il reato di produzione e lavorazione illecita di marijuana.

Altre due persone sono state denunciate per spaccio di eroina in quanto, a seguito di alcune perquisizioni sono state trovate in possesso di circa 10 grammi di eroina da confezionare, 11 dosi dello stesso stupefacente già preparate, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente, oltre a circa 2000 euro in banconote.

Infine una donna di Cabras è stata denunciata dalla squadra Mobile della Questura perché trovata in possesso di 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento.

