Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, residente a Serramanna, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di intervento giunta al numero di emergenza 112 NUE: la vittima, nonostante il contesto di violenza, è riuscita a chiamare il numero d’emergenza e a richiedere aiuto, permettendo l’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Grazie alle attività svolte dai nostri militari è stato possibile raccogliere gravi e concordati indizi sul comportamento dell’uomo che avrebbe messo in atto ripetute condotte vessatorie nei confronti della compagna convivente, con episodi di violenza che sarebbero culminati regolarmente in situazioni di forte intimidazione e aggressività.

Questa notte, la situazione è degenerata in un’aggressione fisica che ha costretto la vittima a ricorrere a cure mediche, con lesioni accertate dai referti sanitari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it