Il Cagliari perde con la Lazio per 2-1 in una gara pesantemente indirizzata dall’arbitro Stefano Ayroldi. I biancocelesti ringraziano: di Dia e Zaccagni le marcature decisive, a nulla vale il gol di Luvumbo (su tocco di Gila).

Sin dai primi istanti, Ayroldi ha dato un chiaro segnale di cosa sarebbe successo. Mentre Scuffet regalava il vantaggio alla Lazio con una papera, l’arbitro sventolava cartellini facili ai giocatori rossoblù ad ogni fallo. E lasciava correre le provocazioni e gli interventi laziali.

Nonostante ciò, con ben 5 ammoniti, il Cagliari ha trovato il pari riuscendo pure a giocare un discreto calcio. Altra ingenuità però nella ripresa, quando Zortea colpisce Pellegrini e genera il rigore del nuovo vantaggio biancoceleste.

La gara si chiude al 79’: Ayroldi espelle per doppio giallo Mina, nonostante il palese tuffo di Castellanos (che così ha portato a termine le continue provocazioni). Adopo si inalbera e lo applaude: è un altro rosso. Poco prima Luvumbo era stato falciato da Vecino e aveva lasciato correre.

La Partita.

L’inizio è thriller: su una punizione di Pellegrini, Scuffet non trattiene e Dia segna l’1-0. Al 18’, la Lazio potrebbe raddoppiare: il destro di Castellanos si stampa sul palo. A poco a poco, il Cagliari esce allo scoperto, non rischiando più nulla. A furia di insistere, il pari si concretizza: Makoumbou serve Luvumbo, il tiro rimpalla su Gila e si infila in porta. Così il primo tempo si chiude sull’1-1.

Al 58’ clamorosa palla gol della Lazio, con Luperto e Scuffet che strozzano in gola la gioia del gol a Castellanos: palla respinta due volte sulla linea. Il Cagliari regge l’assalto della Lazio, ma al 75’ Ayroldi fischia il rigore per un tocco di Zortea su Pellegrini. Zaccagni dal dischetto batte Scuffet: 2-1 per i padroni di casa. Due minuti più tardi l’arbitro si erge a protagonista: sventola i rossi per Mina e Adopo. I rossoblù finiscono in 9. Nonostante ciò ci provano con orgoglio i cagliaritani, mentre la Lazio fallisce con Castellanos il tris.

