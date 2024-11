Il Cagliari perde 2-1 all’Olimpico contro la Lazio, ma per 77 minuti resta in gara e quasi porta a casa il colpaccio. A condannare i rossoblù sono un errore di Scuffet e qualche ingenuità di troppo, più una gestione arbitrale molto discutibile. Ecco le nostre valutazioni:

Scuffet 5: Brutto errore al primo pallone che gli è arrivato in porta. Poi un po’ lento sul palo di Castellanos, mentre sul rigore quasi si riscatta.

Mina 6,5: Con Castellanos avvia il solito duello fisico e verbale, riesce a governare la difesa con la solita sicurezza. Ayroldi in preda al delirio lo caccia dal campo e sarà una gran perdita per la prossima gara.

Luperto 6,5: Prova di grande personalità, è un tappo su tanti inserimenti dei velocissimi attaccanti biancocelesti. Al 57′ si esibisce in un doppio salvataggio miracoloso.

Zappa 6: Riesce ad annullare Noslin nel primo tempo, poi con il cambio di modulo dei biancocelesti si prende cura anche di Dia.

Augello 6: Buona prova sulla sinistra dove Isaksen è un pessimo cliente. (67′ Obert 6: Tiene la posizione e non può fare molto in un finale in nove uomini)

Adopo 6: Ammonito dopo 8 minuti, ma è bravo a gestirsi per 80 minuti. Poi è vittima del delirio finale di Ayroldi, ma ci mette anche tanta ingenuità nella protesta che lo porta al secondo giallo.

Makoumbou 6: Si vede meno di Adopo ma fa tanto lavoro sporco soprattutto con il compagno di reparto ammonito.

Zortea 5,5: Si propone spesso con i suoi inserimenti, ma commette un’ingenuità sul rigore concesso alla Lazio. (77′ Felici sv)

Gaetano 5,5: Si vede poco e non riesce ad incidere. (67′ Viola 5,5: Come il suo compagno, sulla trequarti non trova spazi utili)

Luvumbo 6,5: Si crea una buona occasione al 35′ ma non ha l’istinto del killer, poi però è bravo e fortunato qualche minuto dopo sulla rete che porta al pareggio. Tra i rossoblù è quello che crea più pericoli. (83′ Deiola sv)

Piccoli 5,5: Gioca troppo a testa bassa e tira da ogni posizione. (83′ Palomino sv)

Nicola 5,5: La squadra parte malissimo ed è sfortunata, poi la gestione di Ayroldi non aiuta. Viene fuori il carattere del tecnico e i ragazzi tornano in partita trovando il pari e mettendo in difficoltà la squadra più in forma del campionato. Rischiosa la gestione dei cambi che con mezza squadra ammonita arrivano solo dopo 67 minuti. Poi la gara sfugge di mano ad Ayroldi e proprio gli ammoniti costano caro.

