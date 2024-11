Un vertice lunghissimo quello di oggi, durato diverse ore, ma estremamente positivo quello che ha permesso alla giunta Todde di aumentare le risorse della variazione di bilancio regionale.

Sono state accordate una serie di misure che toccano tutti i principali temi: dalla sanità all’agricoltura, dai lavori pubblici all’ambiente.

“Abbiamo discusso le misure legate alla sanità, che vogliono alleviare le sofferenze più sentite dei sardi. Poi i temi legati all’ambiente, abbiamo stanziato nuovi fondi sull’ultimo evento drammatico dell’alluvione del Sud Sardegna. Ma abbiamo anche anticipato le risorse sui lavori pubblici la costituzione di una task force che si deve occupare cantieri commissariati per accelerare i lavori e controllarli. Cosa che non è successa in passato” ha spiegato la presidente Alessandra Todde.

La governatrice è poi tornata sulle voci di dissidi interni fatte circolare da qualche media regionale.

“I sardi hanno necessità di risposte. Siamo una maggioranza seria e ci comporteremo come tale. Non abbiamo tempo di parlare di rimpasti o di tensioni di maggioranza”

