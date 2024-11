Nereo Bonato è la voce del Cagliari nel post partita contro la Lazio. Il ds rossoblù si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare una gara arbitrata in maniera assurda.

Sull’arbitraggio di Ayroldi. “Abbiamo tanto malcontento per la gestione della gara. Gestione di cartellini pessima. In una gara tranquilla avere otto ammoniti non è una cosa possibile. La doppia ammonizione di Mina non si è capita, l’arbitro era di spalle. La seconda ammonizione di Adopo è incomprensibile. Ci vuole lucidità nel dirigere le gare”.

Sul rigore assegnato alla Lazio. “Episodio molto difficile da decifrare. È Pellegrini che entra in gamba tesa su Zortea, che cercava di rinviare. Ci sono molte perplessità. Ma ciò che è accaduto successivamente è stato troppo”.

Due pesi e due misure. “I falli su Luvumbo non sono stati giudicati in maniera equa. L’ho detto all’arbitro. Siamo stati penalizzati dall’arbitraggio. C’è molto malcontento. Torniamo a Cagliari con tanto amaro in bocca”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it