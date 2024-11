La serata no dell’arbitro Giovanni Ayroldi è sulla bocca di tutti i commentatori sportivi. Dopo un Lazio-Cagliari gestito malissimo, il fischietto di Molfetta non solo si è preso la strigliata del ds rossoblù Nereo Bonato, ma ha ricevuto pesanti critiche anche dai suoi ex colleghi.

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, oggi commentatore arbitrale, sui social stronca la sua prova. “Ayroldi, la ciliegina sulla torta di un weekend davvero brutto per gli arbitri” esordisce in un video. “Eppure l’arbitro di Molfetta è uno di quelli che, fino a qualche tempo fa, doveva giocarsi la carica di internazionale. Riesce a sbagliare quasi tutto e perde pure la testa“.

“Il rigore è uno di quei rigorini che vediamo sempre più spesso fischiare in Serie A e che il VAR fa fatica a revocare. L’espulsione di Yerry Mina è completamente inventata: forse c’è il primo giallo per un fallo su Isaksen, che non si capisce se lo prende, ma dal campo ci può stare. Ma quello su Zaccagni è davvero troppo poco”.

Infine la stoccata: “E poi ci vuole talento per assegnare un secondo giallo in una protesta di 5-6 calciatori del Cagliari, scegliendo proprio quello già ammonito”.

