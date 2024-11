Maxi esercitazione della Protezione civile questa mattina a Cagliari. Dalle ore 9 la colonna mobile è partita dalla sede di via Mercalli con un grosso spiegamento di mezzi e uomini a simulare degli scenari d’emergenza.

L’iniziativa, che fa parte di un programma nazionale di simulazioni, è organizzata con il supporto delle associazioni di volontariato locali (Misericordia Cagliari, Ma.si.se. Maracalagonis – Sinnai – Settimo, Anc Carabinieri) e in collaborazione con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’obiettivo principale è potenziare l’efficacia e la rapidità degli interventi di protezione civile durante emergenze reali.

Il convoglio, composto da 26 automezzi attrezzati e un team di 80 operatori tra tecnici e amministrativi, ha attraversato le vie principali della città, tra cui via Mercalli, via Galvani, via Cettigne, via Costantinopoli, via Berna e via Stoccolma. L’intero transito è stato gestito e scortato dalla Polizia locale, che ha regolato il traffico e garantito la sicurezza lungo il percorso, agevolata dalla collaborazione della cittadinanza.

L’arrivo del convoglio nell’area di via San Paolo, dove si stanno svolgendo le attività, è avvenuto intorno alle 9:30. L’esercitazione proseguirà fino alle ore 16, con il ritorno previsto dei mezzi in via Mercalli nel tardo pomeriggio. Le simulazioni previste includono lo spegnimento di un incendio urbano e il soccorso a un disperso con lesioni gravi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it