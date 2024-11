La Polizia di Stato di Sassari ha fermato un uomo e una donna, residenti nella Gallura, sospettati di essere i responsabili di tre scippi compiuti il 28 ottobre ai danni di donne di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. I due avrebbero inoltre rubato un ciclomotore nella stessa mattinata, nella zona di Li Punti, utilizzato per fuggire dai luoghi degli episodi criminosi.

Il primo scippo è avvenuto in Corso Trinità, dove una donna è stata derubata della borsetta durante le prime ore del mattino. Il secondo furto si è verificato in via Biasi, nel quartiere di Luna e Sole, e il terzo nei parcheggi sotterranei del centro commerciale Tanit a Predda Niedda. Le vittime, tutte donne, hanno subito un attacco rapido e violento, ma sono riuscite a dare l’allarme.

L’identificazione della coppia è stata resa possibile grazie al sistema di videosorveglianza comunale e alle telecamere di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze. Le registrazioni hanno permesso agli investigatori di ricostruire i movimenti dei due e di individuarli come principali sospettati. A seguito dell’arresto, il giudice ha emesso un provvedimento di divieto di dimora a Sassari per tre anni.

