Tutto confermato per quanto concerne la Guida Michelin 2025: avvalorata la stella per quattro ristoranti presenti in Sardegna.

I ristoranti stellati restano dunque: i Fradis Minoris di Nora, Italo Bassi al Confusion di Porto Cervo, Luigi Bergeretto al Fuoco Sacro di San Pantaleo e Gusto by Sadler a San Teodoro.

Confermata anche la stella allo chef sassarese, de i Fradis Minoris, Francesco Stara, unico sardo con questo riconoscimento, per la cucina sostenibile.

