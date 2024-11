Il Giudice sportivo della Serie A si è espresso in merito all’11esima giornata di campionato conclusasi ieri con il match, molto discusso, dell’Olimpico tra Lazio e Cagliari terminato 2-1 per i biancocelesti tra le polemiche per l’arbitraggio di Ayroldi.

Come ampiamente prevedibile è stata confermata la squalifica per una gara effettiva agli espulsi Yerry Mina e Michel Adopo che di conseguenza non saranno a disposizione di Nicola per la sfida di sabato alla Unipol Domus contro il Milan.

Messe a verbale anche le ammonizioni: terza per Zappa e prime sanzioni per Augello, Luperto e Luvumbo.

