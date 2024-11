Gli spettacoli a Cagliari rivivranno la dolce atmosfera dell’Anfiteatro romano. La giunta Zedda ha infatti approvato il piano per riaprire e rendere fruibile l’area, ormai abbandonata da tantissimi anni.

Il progetto, nato sulla spinta dell’assessora alla cultura Maria Francesca Chiappe, prevede la riapertura dell’Anfiteatro agli spettacoli musicali e non solo. Con una capienza ridotta a circa mille spettatori per mantenere la funzione di accoglienza di rappresentazioni culturali.

L’intervento sarà di quattro milioni di euro, ma con una visione più ampia. Non solo per gli spettacoli, ma anche come parco archeologico e contenitore di eventi culturali. Ecco pertanto la sinergia dei lavori con l’Orto Botanico, servizi per disabili, messa in sicurezza dell’area e regimentazione delle acque.

C’è anche il parere favorevole della Soprintendenza. Non ci sarà nessun uso delle gradinate come nel passato.

