Nuovo capitolo del presidio dei comitati anti eolico per la legge Pratobello 24. Gli attivisti hanno messo in scena, sotto il Consiglio Regionale, una rappresentazione con una croce, che sarebbe quella dei sardi sulla questione energetica.

“La nostra battaglia non avrà fine finché la legge Pratobello non andrà in Consiglio” hanno gridato gli attivisti, incitando un po’ i presenti (circa una cinquantina di persone). Nella rappresentazione attacchi rivolti alla presidente Todde, ai media sardi e al Palazzo Regionale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it