Rapina a segno a Ploaghe nella notte tra sabato e domenica scorsi: una banda di ladri ha svaligiato una gioielleria nel centro del paese portando via gioielli e orologi per un valore stimato in circa 100mila euro.

Le indagini dei carabinieri sono in corso in seguito alla denuncia del titolare dell’attività. I malviventi hanno forzato la serranda e si sono impossessati dei monili in oro, pietre preziose e orologi, svuotando cassetti e vetrine.

