La Sardegna rende omaggio a Gigi Riva nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Nato a Leggiuno il 7 novembre 1944, il mitico Rombo di Tuono ha unito intere generazioni grazie ai valori che ha saputo rappresentare nello sport e nella vita.

Campione indiscusso del calcio mondiale, icona del Cagliari Calcio, nonché simbolo di libertà e identità del popolo sardo. Una figura che ha segnato la storia e che ancora oggi, a circa 10 mesi dalla sua scomparsa, continua ad essere celebrata con vera e propria devozione.

Ancora tante le testimonianze d’affetto al cimitero di Bonaria, dove Gigi Riva riposa. Così come continuano a fioccare eventi a lui dedicati in tutti i paesi della Sardegna, dove non si contano i luoghi a lui intitolati dopo la sua scomparsa. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e mai come adesso i sardi sentono il bisogno di ringraziarlo per ciò che la sua vita ha significato per l’intero territorio.

