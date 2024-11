Nicola Riva, figlio del mito Gigi Riva, ha parlato nel giorno in cui l’amato padre e leggenda del Cagliari avrebbe spento 80 candeline.

“Siamo arrivati agli 80 anni di mio papà Gigi Riva e purtroppo non è qua con me. Cos’è stato? Per me è difficile dirlo in due parole, come tutti i bambini del tempo pur essendo mio padre l’ho vissuto anche io come Gigi Riva non vivendolo quotidianamente e non vedendolo tantissimo avevo il mito di lui“, ha dichiarato Nicola.

“l rapporto poi è cresciuto con l’età ed ho capito che la gente lo apprezza per dei valori ben precisi. Mi sono incuriosito circa da dove arrivassero quei valori e su chi fosse Gigi Riva. Lui è stato Luigi, un ragazzino che ha avuto tremende sofferenze da bambino e si è poi formato quell’uomo lì”.

Infine il figlio del grande Gigi ha concluso: “Papà è cresciuto qui, è diventato un sardo, un cagliaritano. Noi viviamo qua e proviamo un amore importante e ci sentiamo sardi al 100%! Penso che continui e rimarrà qua a lungo la nostra famiglia. Gigi Riva è tante cosa a Cagliari e in Sardegna, in ogni paese c’è un suo ricordo”.

