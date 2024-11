Un brevetto realizzato da un team dell’Università degli Studi di Cagliari si è aggiudicato il Premio speciale “Imprenditoria Femminile” all’Intellectual Property Award. Le inventrici del brevetto sono state premiate giovedì 7 novembre a Roma.

Il team ha vinto un concorso rivolto a Università ed Enti di ricerca organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Netval e Invitalia.

Il progetto presentato si chiama Greenlix e prevede la produzione di una miscela lisciviante prodotta da scarti di prodotti caseari. In questo modo si tenta di trasformare gli scarti in una miscela green per il recupero di metalli critici da rifiuti tecnologici.

Il brevetto, concesso nel marzo del 2024 in Italia, ben presto potrà essere riconosciuto anche negli Stati Uniti e in India. Le autrici sono Angela Serpe, Giorgia De Gioannis, Aldo Muntoni, Fabiano Asunis, Daniela Spiga, Amadou Oumarou Amoadou, Stefano Trudu e Martina Cera.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it