La manovra da 630 milioni di euro è passata. Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera la variazione di Bilancio, al termine di una due giorni serrata per chiudere la pratica nel più breve tempo possibile e dare gambe alle risorse messe in campo.

Ben 162 milioni di euro sono destinati alla Sanità per coprire le perdite delle Asl, ma non solo. Nella legge anche dei fondi per adeguare le borse di studio regionali per le scuole di specializzazione: 2,3 milioni per il 2024; 1,5 milioni per il 2025 e 750mila per il 2026. Aumentano le risorse per il cofinanziamento regionale degli interventi sanitari inclusi nel Pnrr di altri 12 milioni, mentre 15 milioni di euro vanno ai fondi contrattuali delle Asl per uniformare gli stipendi dei medici e 2,5 milioni di euro per la fibromialgia.

Ancora, tra le risorse anche un ulteriore incremento di 40 milioni di euro del Fondo unico degli enti locali, poi gli interventi per la viabilità, per la riqualificazione dei centri urbani, per l’edilizia scolastica e per le infrastrutture informatiche regionali. Per l’opposizione “manca una visione organica” come sottolineato da Fausto Piga (FdI), mentre è soddisfatto il presidente della terza commissione Alessandro Solinas (M5s): “Interveniamo in diversi settori strategici, stanziando rilevanti risorse in materia di sanità, politiche sociali, lavori pubblici, trasporti, agricoltura, industria e molto altro”.

Martedì 12 si torna in Aula per cominciare la discussione sulle Aree idonee per le energie rinnovabili, legge su cui il centrodestra promette battaglia.

