La Polizia di Stato di Iglesias ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella tarda serata di mercoledì, gli agenti hanno fermato un’auto con due uomini a bordo e, insospettiti dal forte odore di marijuana, hanno richiesto se ci fosse droga nell’abitacolo.

A quel punto, il passeggero, noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga, ha consegnato un involucro contenente marijuana, per poi tentare di fuggire. Dopo un lungo inseguimento a piedi, il 23enne è stato fermato e messo in sicurezza.

Successivamente, la perquisizione presso il domicilio del giovane ha portato al sequestro di 2,650 kg di marijuana, 44 grammi di cocaina, 12 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento e 1.990 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Uta.

