Secondo il racconto del giovane rimasto ferito, nell'auto erano presenti altre due persone: i carabinieri stanno lavorando per chiarire i dettagli della vicenda

Morte Martina Porcu: sale il mistero sulle cause dell’incidente

Chi c’era alla guida dell’auto che è uscita di strada all’altezza del chilometro 20 della statale 128, nei pressi di Suelli? In queste ore i carabinieri della compagnia di Dolianova e della stazione di San Nicolò Gerrei stanno cercando di risolvere il mistero dell’incidente che ha provocato la morte della 20enne Martina Porcu di Siurgus Donigala.

Ci sono ancora da chiarire la dinamica e se insieme alla vittima ci fossero altre persone. Sicuramente c’era un 25enne, che in seguito all’incidente e in evidente stato di choc, ha raggiunto l’abitazione di un amico e ha chiesto di chiamare i soccorsi. Sentito dai carabinieri, avrebbe dichiarato che non era lui alla guida del veicolo e a bordo ci sarebbero state altre due persone.

Il 25enne, al momento, si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli inquirenti hanno raccolto diverse testimonianze e passeranno al vaglio le immagini delle telecamere della zona. Stanno lavorando per chiarire i dettagli oscuri di una tragedia che ha visto la perdita di una giovane ragazza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it