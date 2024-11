Provare il Casu Marzu non sempre è una sfida per tutti, ma poi quando ci si anima a farlo se ne resta sempre piacevolmente sorpresi. Così è successo all’influencer Nicola Jiang, ragazzo che gira il mondo per provare le prelibatezze dei luoghi.

La star dei social una settimana fa ha fatto tappa in Sardegna con l’obiettivo di provare il celeberrimo formaggio con i vermi. Un’operazione non semplice, considerato il fatto che è vietata la vendita del prodotto, ma che alla fine è stata completata con successo.

Da lì il famoso test della pietanza: prima un attimo di diffidenza, come si legge dall’espressione facciale, poi la realizzazione: “Buono, non si sente il vermiciattolo. Non credevo, ma è uno dei formaggi più buoni che abbiamo mangiato in vita mia“.

Insomma, Casu Marzu promosso a pieni voti.