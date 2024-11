Arrivano circa 200 milioni per la sanità e a stanziarli è stata direttamente la giunta Todde, grazie all’approvazione della variazione di bilancio.

“Abbiamo analizzato i dati pubblicati dal Programma Nazionale Esiti (Pne) 2024, l’osservatorio permanente sulla qualità delle cure in Italia, che valuta l’efficacia e l’equità dell’accesso ai servizi monitorando le strutture ospedaliere e l’assistenza territoriale” ha spiegato la presidente della Regione.

“Le strutture ospedaliere della Sardegna e la nostra assistenza territoriale presentano diverse criticità. Infatti, nessun istituto sardo raggiunge la sufficienza – continua Alessandra Todde – Per questo, riteniamo prioritario investire nuove risorse nella sanità regionale per affrontare le numerose problematiche che colpiscono il nostro sistema sanitario”

La presidente poi procede a spiegare come verranno ripartiti i fondi stanziati: “Abbiamo stanziato 660 milioni di euro, di cui quasi 200 milioni destinati alla Sanità: una straordinaria iniezione di risorse che conferma quanto la sanità sia in cima alle nostre priorità. In particolare, oltre 161 milioni di euro sono destinati per il funzionamento delle ASL e necessari ad assicurare la prosecuzione di tutte le attività già avviate”.

