Laura Cocco, 29 enne di Cuglieri, è la nuova delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. È stata eletta all’unanimità a Mogoro durante la riunione dell’assemblea elettiva. Eletti anche i due vice che sono Andrea Sedilesu (Mamoiada) e Pietro Satta (Chiaramonti).

Già delegata Coldiretti Giovani di Oristano, Laura Cocco resterà in carica per i prossimi 5 anni e porterà avanti l’attività dei giovani di Coldiretti in continuità con l’azione del suo predecessore.

“Ringrazio la Federazione regionale per la fiducia e spero di svolgere al meglio il mio compito. Mi auguro di poter lavorare tutti insieme, in squadra, perché da soli non si va lontano. Vogliamo realizzare attività stimolanti e coinvolgenti, dove i giovani siano davvero in primo piano” ha dichiarato la neo delegata.

