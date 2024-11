Il Comune di Cagliari e Abbanoa hanno annunciato la necessità di operare dei lavori alla rete idrica di viale Ciusa: interventi che si terranno martedì 12 novembre 2024.

Le operazioni dureranno dalle 9 alle 18 e si provvederà ad installare nuove apparecchiature di regolazione delle condotte, che di fatto funzioneranno da apripista per un intervento che si preannuncia più ampio.

Ad ogni modo, non sarà interrotta l’erogazione dell’acqua né in viale Ciusa e nemmeno in via dei Donoratico, ma l’ente ha allertato che potrebbero esserci cali di pressione e che l’acqua potrebbe diventare torbida per un breve lasso di tempo.

Ciò potrebbe avvenire a causa della necessità di dover svuotare e riempire nuovamente le tubazioni.

