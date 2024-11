Incendio questa mattina, intorno alle 6.30, all’interno di un’azienda agricola a Bonorva, in località Campo Untulzu. Ad innescare il rogo è stata la combustione di numerose tonnellate di balle di fieno, con le fiamme che si sono propagate rapidamente, minacciando anche il capannone dove erano custoditi il bestiame e un trattore.

Il proprietario è intervenuto tempestivamente, riuscendo a mettere in salvo sia gli animali che il mezzo agricolo. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno utilizzato un estinguente schiumogenato per domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.

